Gelukwensen en een waarschuwing uit Iran

Boris Johnson heeft felicitaties gekregen van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif, maar die had tegelijkertijd ook een waarschuwing voor de nieuwe Britse premier in petto: “Iran zoekt geen confrontatie, maar we hebben 1.500 mijl aan kustlijn aan de Perzische Golf. Dat zijn onze wateren en die zullen we beschermen.” Londen en Teheran zijn verwikkeld in een conflict rond olietankers in de straat van Hormoez. Boris Johnson krijgt als kersvers Brits premier niet alleen de brexit, maar ook de tankercrisis met Iran op zijn bord. De relaties tussen Teheran en Londen zijn gespannen nadat de Britten een Iraanse olietanker eerder deze maand aan de ketting legden in Gibraltar. Iran hield daarop een Britse olietanker vast in de straat van Hormoez.

Toch krijgt Johnson wel felicitaties van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif. Johnson was tot vorig jaar zelf minister van Buitenlandse Zaken onder Theresa May. “Ik feliciteer mijn voormalige ambtgenoot”, zegt Zarif op Twitter. Maar hij waarschuwt de Brit ook. “Iran zoekt de confrontatie niet. Maar we hebben 1.500 mijl aan kustlijn aan de Perzische Golf. Dat zijn onze wateren en die zullen we beschermen”, zegt hij.







Zarif noemt de beslissing van de regering onder May om “Iraanse olie in beslag te nemen in opdracht van de VS piraterij, puur en simpel”.

bron:Â Belga