Europese Commissie wil “zo goed mogelijk samenwerken” met Johnson

De Europese Commissie heeft Boris Johnson gefeliciteerd met zijn nominatie als nieuwe Britse premier. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker “wil zo goed mogelijk samenwerken met de nieuwe premier”, zei zijn woordvoerster op een persconferentie vlak na de bekendmaking van het resultaat. Boris Johnson is door de leden van de Britse Conservatieve partij aangeduid om Theresa May op te volgen als partijleider en premier. De 55-jarige Johnson krijgt meteen de brexit op zijn bord. Hij beloofde al dat de Britten onder zijn leiding op 31 oktober hoe dan ook uit de Europese Unie stappen, met of zonder akkoord. De tekst die May met Brussel heeft onderhandeld, wil hij in elk geval niet aanvaarden.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker feliciteert Johnson, zei zijn woordvoerster. Juncker wil “zo goed mogelijk samenwerken met de premier”, klonk het nog. Johnson – een notoire Europa-criticus – was in een ver verleden nog Europacorrespondent in Brussel en kreeg het toen meermaals aan de stuk met de toenmalige Europese Commissie onder Jacques Delors.







Michel Barnier, de Europese brexitonderhandelaar, en zijn team “kijken ernaar uit constructief samen te werken met premier Johnson wanneer hij zijn ambt opneemt”, zegt hij op Twitter, “om de ratificatie van het echtscheidingsakkoord te vergemakkelijken en een ordelijke brexit te bewerkstellingen”. De Fransman wil daarna ook verder onderhandelen over de toekomstige relatie tussen Brussel en Londen, zegt hij.

Johnson heeft tijdens zijn campagne verschillende keren beloofd dat Groot-Brittannië op 31 oktober uit de Europese Unie stapt, met of zonder akkoord, maar dat hij wel zou proberen de tekst te heronderhandelen. Brussel wil daar niet van weten.

bron: Belga