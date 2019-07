Bij een ongeval op de E42 in Jalhay (provincie Luik), in de richting van Malmedy naar Verviers, is dinsdagavond een dode gevallen. Dat meldde schepen Michel Parotte. Het gaat om de bestuurder van een auto die de controle over het stuur verloor. Er waren geen andere voertuigen betrokken. Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur. De auto begon te slingeren en buitelde daarna meerdere keren over de kop. Bij aankomst probeerde de hulpdiensten de bestuurder tevergeefs nog te reanimeren.

bron: Belga