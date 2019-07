Caleb Ewan heeft tweede ritzege beet

Caleb Ewan (Soudal Lotto) heeft de zestiende etappe in de 106e Tour de France gewonnen. Na 177 kilometer met start en aankomst in Nîmes was de 25-jarige Australiër de snelste in een massasprint. De Italiaan Elia Viviani werd tweede, de Nederlander Dylan Groenewegen derde. Jasper Stuyven sprintte naar een achtste stek. Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) behield de gele leiderstrui. De 27-jarige Fransman heeft 1:35 voor op de Welshman Geraint Thomas en 1:47 op de Nederlander Steven Kruijswijk.

Voor Ewan is het de tweede ritzege, vorige week woensdag was hij ook de snelste in de elfde etappe. Met ook nog de solowinst van Thomas De Gendt in rit 8 zit Soudal Lotto aan drie ritzeges. Ewan boekte zijn achtste seizoenszege. Eerder dit jaar won hij een rit in de UAE Tour (WT), twee in de Ronde van Turkije (WT), twee in de Giro (WT) en een rit in de ZLM Tour (2.1).







In de zeventiende rit overbruggen de renners woensdag 200 kilometer van Pont du Gard naar Gap. In de laatste etappe voor de Alpen moet er in de finale al geklommen worden. Op 8,5 kilometer van de streep ligt de col de la Sentinelle, een klim van derde categorie, 5,2 kilometer aan een stijgingspercentage van 5,4 procent.

bron: Belga