Broer van Lakshmi Mittal opgepakt in Bosnië

De Indiase bedrijfsleider Pramod Mittal, broer van miljardair en CEO van staalbedrijf ArcelorMittal Lakshmi, is dinsdag opgepakt in Bosnië in een onderzoek naar vermoedelijke fraude. Dat meldt het parket in Bosnië. De fraude zou gebeurd zijn binnen de cokesfabriek GIKIL in het noordoostelijke Lukavac. Mittal is voorzitter van de raad van bestuur van GIKIL. In 2003 werd GIKIL opgericht, en het bedrijf wordt geleid door Global Steel Holdings, van Mittal, en het Bosnische overheidsbedrijf KHK. In de fabriek werkt een duizendtal mensen.

Behalve Mittal werd ook algemeen directeur Paramesh Bhattachary en een lid van de raad van bestuur opgepakt, meldt het parket nog. Welke nationaliteit zij hebben, wordt niet gezegd. Er wordt nog een vierde man gezocht “die beschouwd wordt als een lid van deze georganiseerde misdaadbende met Pramod Mittal aan het hoofd”.

Woensdag worden ze voorgeleid. Ze riskeren straffen tot 45 jaar cel. Volgens de nieuwssite zurnal.info, gespecialiseerd in georganiseerde misdaad, draait dit dossier om de verduistering van zeker 2,5 miljoen euro.

Pramod is de jongere broer van Lakshmi. Hij is betrokken bij verschillende investeringen in de Balkan.

Bron: Belga