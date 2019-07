Victor en Line uit ‘Blind Getrouwd’ gaan samenwonen

‘Blind getrouwd’ leverde dit jaar amper één koppel op: Victor en Line. Het koppel begon aarzelend aan het experiment maar besloot om toch samen door te gaan. En het gaat goed want het koppel heeft nu beslist om te gaan samenwonen. “We doen het stap voor stap”, klinkt het in Dag Allemaal.

“Het gaat heel goed”, zegt Victor. “We doen alles stap voor stap en zolang we daar allebei oké mee zijn, is het goed.” Een van die volgende stappen, is samenwonen.”“Het is nog een beetje puzzelen maar de knoop is doorgehakt. Ik ben al naar de bank en de notaris geweest maar laat ons eerst rustig de zomer doorkomen.”

Weg uit Arendonk







Waar het koppel zich gaat vestigen, is nog niet geweten. “Het zal wel sowieso niet in Arendonk zijn”, klinkt het bij Victor. “Ik zal met spijt in het hart uit Arendonk weggaan, maar ons huwelijk is de moeite waard om die sprong te wagen.” Vrouwlief Line is afkomstig uit en woonachtig te Antwerpen.