OEPS. Bestelwagen met drugs crasht tegen... politiewagens

De politie in de Australische hoofdstad Sydney heeft een wel erg eenvoudige drugsvangst gedaan. Een bestelwagen met voor meer dan 200 miljoen Australische dollar (125 miljoen euro) aan methamfetamine knalde tegen twee politiewagens die aan een politiekantoor stonden geparkeerd. Een agent kon de wagen wat later staande houden.

“Dit zou een van de gemakkelijkste drugsvangsten kunnen zijn die de politie van New South Wales ooit heeft gedaan”, zei politiewoordvoerder Glyn Baker. “Deze man had een erg, erg slechte dag. Tegen een politievoertuig crashen met die hoeveel drugs aan boord is buitengewoon.”

Geen gewonden







Het ongeval gebeurde aan het politiekantoor in Eastwood, in het noordwesten van Sydney. Een politieofficier hield de bestelwagen een uur later tegen in de nabijgelegen wijk Ryde. In de bestelwagen zaten 13 dozen met 273 kilogram van de drugs. De 28-jarige bestuurder is aangeklaagd.

Volgens de politie raakte niemand gewond in het incident, maar liep een van de politiewagens wel heel wat schade op.

Epidemie

Australië kampt volgens de autoriteiten met een “ernstige epidemie” van drugsgebruik, met een “onverzadigbare vraag” naar illegale substanties. Een analyse van het afvalwater wees in februari nog uit dat Australiërs in een jaar ongeveer 9,3 miljard Australische dollar (ongeveer 6 miljard euro) spendeerden aan drugs, waaronder naar schatting 9,6 ton methamfetamine.