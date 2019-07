Gestolen puppy’s zijn eindelijk herenigd met gewonde moeder

De politie in Manchester heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht zes puppy’s te hebben gestolen tijdens een woninginbraak. Hij zou daarbij de moederhond, die haar pups wilde beschermen, hebben toegetakeld met een kapmes.

BBC meldt dat de politie het buitgemaakte nestje elders in de Britse stad heeft aangetroffen. Meteen daarna werden de jonge hondjes herenigd met hun moeder Zena, die tijdens de inbraak een wond aan haar kop opliep.

De dieren werden buitgemaakt tijdens een inbraak. Twee mannen drongen een appartement binnen waar ze stuitten op het nestje. De inbrekers dachten blijkbaar dat zulke hondjes wel wat zouden opleveren en stopten ze in een tas. Zonder verzet ging dit niet. De moederhond trachtte haar puppy’s te beschermen maar werd door een van de mannen aangevallen met een machete.

This dog, Zena, had her five week old puppies stolen by two men who broke into her owner’s house in North Manchester and attacked her with a machete. Those dogs need their mother, don’t buy them – call @gmpolice instead pic.twitter.com/aRdSI25QD9

— Josh Stead (@JoshSteadITV) 20 juillet 2019