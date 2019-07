Boris Johnson wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk

Boris Johnson is door de Britse Conservatieve partij verkozen tot partijleider, en volgt daarmee ook Theresa May op als premier van het Verenigd Koninkrijk. De voormalige burgemeester van Londen haalde het zoals verwacht vlot van zijn rivaal, huidig minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt.

De 55-jarige Johnson haalde het in een zeven weken durende afvalrace van negen partijgenoten. De circa 160.000 leden van de Conservatieve partij hadden het laatste woord. Het resultaat werd deze namiddag – met wat vertraging – aangekondigd in het Queen Elisabeth Centre in hartje Londen.

De nieuwe Tory-leider volgt huidig premier Theresa May op. May dient morgen haar ontslag bij de Queen, waarna Johnson zijn intrek zal nemen in Downing Street 10.

De charismatische Johnson is voor veel Tories dé grote hoop om de partij te herenigen en de brexit eindelijk waar te maken. Hij beloofde tijdens zijn campagne verschillende keren dat Groot-Brittannië op 31 oktober hoe dan ook uit de Europese Unie stapt, met of zonder akkoord. Maar daarmee joeg hij een deel van de partij tegen zich in het harnas: verschillende ministers, onder wie minister van Financiën Philip Hammond kondigden al aan te zullen opstappen onder premier Johnson. Twee onderministers stapten al op nog voor Johnson officieel tot winnaar werd uitgeroepen.

Hij wordt door vriend en vijand omschreven als briljant, iemand met een flitsend brein, bijzonder charmant en onweerstaanbaar grappig. Maar ook als onverbeterlijk lui, nonchalant en volstrekt onverantwoordelijk.



In zijn overwinningstoespraak gaf Johnson alvast aan dat hij beseft dat niet iedereen hem genegen is. “Ik weet dat er mensen zijn die deze beslissing in vraag stellen.” Maar hij maakte zich daar in zijn eigen stijl vanaf door te wijzen dat de Conservatieven volgens hem de problemen altijd samen hebben aangepakt.

Op Twitter waren voornamelijk negatieve reacties op te merken. Velen hekelden dat een kleine groep Conservatieven zomaar de nieuwe premier kan kiezen. Een positieve tweet kwam dan weer van Amerikaans president Donald Trump.

Around 100,000 Tory party members have inflicted on us a prime minister with a record of bigotry, racism, lying and incompetence #BorisJohnson

This is not democracy

This is #NotInOurName

— Caroline Lucas (@CarolineLucas) July 23, 2019