BIZAR. Indiase man vindt zeer wild beest in bed, maar het is niet wat je denkt

Een man uit India wist niet wat hij zag toen hij opeens een tijger aantrof in zijn bed. Door overstromingen was het dier ontsnapt uit het nationale park Kaziranga.

Eerder op de dag was de tijger al gespot langs de snelweg vlak buiten het park. De Indiase natuurorganisatie Wildlife Trust of India (WTI) vermoedt dat ze op zoek was naar een rustig plekje, weg van de drukke weg. “Ze heeft volgens ons de hele dag in het bed geslapen”, zegt Rathin Barman, die de reddingsoperatie leidde, aan de BBC. “Niemand heeft haar gestoord, wat wil zeggen dat mensen hier nog heel veel respect voor de natuur hebben.”

Vluchtroute







Samen met enkele collega’s stippelde Barman een vluchtroute voor de tijger uit. Ze blokkeerden het verkeer op de snelweg en lieten voetzoekers afgaan zodat het dier wakker werd. Vervolgens stak ze de snelweg over en liep ze in de richting van de jungle, al is het niet 100% zeker dat de tijger ook echt het bos is ingelopen.