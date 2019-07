Actrice Bella Thorne schept duidelijkheid over haar seksuele geaardheid

Bella Thorne heeft in een interview met Good Morning America opnieuw openhartig gepraat over haar seksuele geaardheid. Eerder werd de actrice omschreven als biseksueel, maar dat blijkt niet te kloppen. “Ik ben panseksueel. Mijn lief hoeft geen jongen of meisje te zijn.”

Zelf wist de actrice lange tijd niet dat ze panseksueel is. “Ik wist zelf lange tijd niet dat ik panseksueel ben omdat niet de term nog niet overal ingeburgerd is, maar ik ben het dus wel”, zei ze. Wie panseksueel is voelt zich zowel op romantisch, seksueel en emotioneel niveau aangetrokken tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Wie biseksueel is voelt zich enkel aangetrokken tot mannen en vrouwen.

Liefde voor een mens







“Ik val op een persoon, niet op het geslacht”, verduidelijkt Bella. “Ik houd gewoon van een mens. Hoe het lichamelijk in elkaar zit, maakt niet uit. Als ik het leuk vind, dan vind ik het leuk.”