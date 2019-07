WK zwemmen – Fanny Lecluyse met Belgisch record naar halve finales 100m school

Fanny Lecluyse heeft maandag op de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju haar eigen Belgisch record op de 100 meter schoolslag scherper gesteld. Ze liet in de reeksen 1:07.27 optekenen, deed daarmee twee honderdsten beter dan haar vorige besttijd (1:07.29) en plaatste zich voor de halve finales. Het vorig BR van de 27-jarige Moeskroense op de 100m school dateerde al van bijna vier jaar geleden (3 augustus 2015), toen ze in het Russische Kazan 1:07.29 op de tabellen gezet had. Maandag deed ze daar twee hondersten af, goed voor de negende chrono van alle deelneemsters in de reeksen. De olympische limiet bedraagt 1:07.07.

De Amerikaanse Lilly King (1:06.31) was het snelst in de reeksen. De halve finales worden later maandag gezwommen, de finale staat dinsdag geprogrammeerd. Later dit WK staat Lecluyse ook nog op de startblokken op de 200m school (donderdag, haar favoriete nummer) en de 50m school (zaterdag).

Lecluyse is de enige landgenote die maandag in actie komt in Gwangju. Zondag sneuvelden Kimberly Buys (100m vlinder) en Valentine Dumont (400m vrij) in de reeksen en kon ook de aflossingsploeg op de 4×100 meter vrij zich niet voor de finale plaatsen. Sébastien De Meulemeester, Jasper Aerents, Thomas Thijs en olympisch vicekampioen Pieter Timmers lieten de veertiende chrono noteren, een stek in de top twaalf was nodig om nu al zeker te zijn van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

bron: Belga