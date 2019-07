Vlaams Belang wil extra gemeenteraad na nieuwe ontploffing in Antwerpen

Vlaams Belang Antwerpen wil zo snel mogelijk de gemeenteraad bijeenroepen na een nieuwe explosie in Berchem vanochtend. “Vroeg of laat vallen er onschuldige slachtoffers”, klinkt het bij de partij. Vanochtend raakten zes voertuigen en twee gevels beschadigd bij twee ontploffingen in de Marsstraat in Berchem. De federale gerechtelijke politie onderzoekt nog of het om een granaat ging.

Vlaams Belang ziet in het incident een provocatie van de drugsmaffia. “Deze stadsguerrilla moet stoppen”, zegt Filip Dewinter. “”Dit loopt fout af: de vraag is niet of er slachtoffers zullen vallen, maar wanneer.” De partij vraagt een verhoogde inzet van camerabewaking en politiepatrouilles op gevoelige plaatsen. Handelszaken of panden waarvan de politie weet dat ze worden geviseerd door de drugsmaffia, moeten worden gesloten of extra bewaakt.







“Wij roepen daarom zo snel mogelijk de Antwerpse gemeenteraad bijeen, op zijn minst de Commissie Veiligheid”, zegt Dewinter. “Na de drie granaataanslagen op zeer korte tijd willen wij een gedetailleerde briefing van de politie en een concreet plan van aanpak om dit drieste geweld te voorkomen.”

bron:Â Belga