Tour de France – Thibaut Pinot is een tevreden man: “Ik ben niet meer de Pinot van enkele jaren geleden”

Thibaut Pinot blikte maandag op de tweede rustdag van de Tour de France in Nîmes tevreden terug op de eerste twee Tourweken. “Ik ben veranderd ten opzichte van enkele jaren geleden”, liet de kopman van Groupama-FDJ optekenen. “Maar ik voel me nog steeds geen favoriet voor de eindzege. Verre van zelfs.” Pinot staat na de doortocht door de Pyreneeën vierde in het algemeen klassement, op 1:50 van zijn landgenoot Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). “Je verandert zeer snel van outsider naar favoriet”, legde de 29-jarige Fransman uit. “Daar hou ik mij niet mee bezig. De laatste twee dagen was ik misschien de sterkste, maar de Tour duurt nog tot zondag. Er kan nog zoveel gebeuren. Of ik de Tour kan winnen? Daarvoor zullen we moeten wachten tot zaterdag in Val Thorens. Ik denk daar niet aan. Ik zie dat de top-6 in het algemeen klassement op dit moment erg aan elkaar gewaagd is.”

Ineos-baas Dave Brailsford liet eerder op de dag nochtans verstaan dat hij “de druk van Pinot voelde”. “Op dit moment is het nog altijd Julian (Alaphilippe, red.) die druk zet op Ineos”, counterde Pinot. “Hij is de gele trui en heeft een voorsprong van 1:35.”

“Ik beschouw de drie etappes door de Alpen als de mooiste van deze Tour”, ging hij verder. “Vooral de laatste twee ritten ken ik heel goed. De zwaarste, denk ik, is die van donderdag over de Galibier. Ik ga niet kiezen in welke etappe ik aanval. Het hangt allemaal van de benen af. Maar als die goed zijn, trek ik er opnieuw op uit. Ik fiets momenteel op hetzelfde niveau als vorig jaar in de Vuelta en in de Ronde van Lombardije. Ik denk niet aan nog beter worden de rest van de week, ik wil dit niveau gewoon vasthouden. Dat zou al heel goed zijn.”

Druk voelt de Franse chouchou voorlopig niet. “Als ik daar last van had, had ik niet gewonnen op de Tourmalet”, knipoogde hij. “Ik heb dat in een positief perspectief leren zien. Ik heb geleerd me niet te laten opjutten. De steun van het publiek geeft me juist vleugels. Het voelt alsof ik in een voetbalstadion rij, en ik speel thuis. Jullie mogen gerust weten dat ik niet meer de Thibaut Pinot van enkele jaren geleden ben. Toen vond ik dat allemaal vervelend. Nu zit ik in een bubbel, in mijn Tour de France. Het maakt er deel van uit en daar ben ik blij om. En natuurlijk is dat gejuich niet alleen voor mij, ook voor Julian. We rekenen samen op de steun van het publiek om ons zo sterk mogelijk te laten presteren. We staan met twee Fransen in de top-4 momenteel en dat is heel mooi.”

Pinot verloor in de waaierrit naar Albi liefst 1:40, maar die etappe was achteraf gebleken misschien een eyeopener. “Je kan het natuurlijk nooit zeker weten, maar ik vind nu dat het me deugd heeft gedaan. We zijn sindsdien met het team nog meer vastberaden geworden. Die avond na Albi was ik razend, ik kon alleen maar meer denken aan winst op de Tourmalet.”

bron: Belga