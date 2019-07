Thomas De Gendt ziet nog één kans in Tour de France: “Rit naar Gap heb ik aangeduid”

Thomas De Gendt, Tim Wellens en Jasper De Buyst namen de rustdag zeer letterlijk. “We hebben de fiets amper aangeraakt”, aldus De Gendt, “een tochtje van 10 of was het 12 km? Meer zal dat niet zijn. Het is rustdag, er volgen nog genoeg kilometers in de Tour.” Thomas De Gendt won de rit naar Saint-Etienne, werd derde in de tijdrit in Pau en begint de vermoeidheid wel stilaan te voelen. “De voorbije twee dagen voelden de benen en het lijf wel moe”, gaf hij aan, “dat is natuurlijk ook door die tijdrit. Dan neem je een andere houding aan. Mijn achterste deed wel wat pijn de voorbije dagen. Nu goed, dat is vaak zo in een rittenkoers van drie weken. Die rustdag was zeer welkom, ik heb vandaag ook echt niet veel gedaan, 10 of 12 km gefietst, een half uurtje of zo, meer zal dat niet zijn.”

Voor De Gendt is zijn Tour uiteraard al geslaagd met een ritzege. Wat staat in die derde week nog op het spel? “Veel”, vindt hij, “dinsdag wacht een kans met Caleb Ewan, in Parijs nog een tweede en dan willen we natuurlijk die bergtrui met Tim. Ik zal nog veel werken voor de ploeg, enkel in rit 17 zie ik nog kansen voor mezelf, in de etappe naar Gap. Daar zal wellicht een vlucht wel dragen tot het eind, maar ik weet ook dat heel veel renners die rit nog met stip hebben aangeduid.”







De Gendt won de bergtrui in de Vuelta vorig jaar, Wellens wil die in de Tour. Heeft hij tips voor zijn kamergenoot? “Hij pakt het momenteel goed aan”, vindt hij, “hij probeert mee te schuiven in de ontsnapping en punten te pakken onderweg. Je moet niet kijken naar die punten die aan de finish te halen zijn. Dat is meestal heel moeilijk. Voor Tim wordt rit 18 heel belangrijk. Daar zijn ontzettend veel punten te verdienen. Tim moet er voor gaan, voor die bergtrui. Het grootste gevaar komt van de klassementsrenners, want er zijn nog een paar aankomsten bergop en daar zijn dubbele punten te verdienen.”

Bron: Belga