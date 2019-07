Opnieuw enorme protesten tegen Puerto Ricaanse gouverneur

In Puerto Rico zijn maandag opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om het ontslag te eisen van gouverneur Ricardo Rosselló, nadat die in het oog van de storm terechtkwam door opmerkingen die hij maakte in een private chatgroep. Onder de manifestanten die de belangrijkste snelweg in de hoofdstad San Juan blokkeerden bevonden zich ook zanger Ricky Martin en Miss Universe Puerto Rico Madison Anderson Aanleiding voor de protesten is een lek van talrijke berichten van een privégroep van de berichtendienst Telegram die dateren van eind 2018 en begin dit jaar. Daarin laten Rosselló en enkele van zijn vertrouwelingen zich laatdunkend uit over verscheidene mensen, onder wie politici, journalisten en activisten. Veel mensen vinden heel wat van de uitspraken misogyn, homofoob en vulgair. Bovendien worden staatsaangelegenheden besproken terwijl niet alle leden van de Telegram-groep tot de regering behoren.

Rosselló stond eerder al onder druk wegens de langzame heropbouw na de verwoestende orkaan María in 2017. Daar kwam een corruptieschandaal bovenop, dat vorige week onder meer tot de arrestatie van minister van Onderwijs Julia Keleher door de FBI leidde.

De Democraat kondigde zondag nog aan dat hij zich volgend jaar niet opnieuw kandidaat zal stellen bij de verkiezingen, maar dat maakte dus geen einde aan de protesten die al tien dagen aan de gang zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde maandag nog op de protesten in het Amerikaans niet-geïncorporeerd gebied door te stellen dat het leiderschap op het eiland corrupt en incompetent is, en dat hijzelf het beste is wat Puerto Rico ooit is overkomen.

bron: Belga