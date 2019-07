“Michel niet van plan te cumuleren”

Uittredend premier Charles Michel is niet van plan zijn nieuwe job als voorzitter van de Europese Raad te combineren met het voorzitterschap van MR. Dat laat de partij weten. “De interne electorale kalender zal gerespecteerd worden” om een nieuwe partijvoorzitter aan te duiden, klinkt het. Premier Charles Michel is enkele weken geleden door de Europese staatshoofden en regeringsleiders aangeduid om de Europese Raad voor te zitten. Zijn mandaat begint vanaf december, en dus moeten de Franstalige liberalen op zoek naar een nieuwe voorzitter en – als er dan nog geen nieuwe federale regering is – een nieuwe premier. Eerder was te horen dat Michel van plan zou zijn de teugels in handen te houden tot er een nieuwe regering is. Hij zou ofwel het voorzitterschap van de Europese Raad en zijn partij cumuleren, of iemand uit zijn entourage aanduiden als voorlopig MR-voorzitter tot er voorzittersverkiezingen zijn. Michel is zelf pas begin dit jaar aangeduid als opvolger van Olivier Chastel.

In Le Soir laten zes anonieme partijkopstukken al van zich horen. Zij vinden dat Michel in september al de fakkel moet doorgeven, zodat de nieuwe voorzitter niet halverwege de federale onderhandelingen moet inspringen. Maar Michel is niet van plan te cumuleren, klinkt het nu bij de partij. “Het is niet de intententie van Charles Michel om de teugels in handen te houden en het voorzitterschap van de partij door te geven aan een vertrouweling, en de functies van het voorzitterschap van de EU-Raad en de partij zijn niet te combineren”, klinkt het. De partij-intanties zullen de interne electorale kalender volgen, volgens de statuten, aldus MR.







bron: Belga