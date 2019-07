Jared Kushner eind juli opnieuw naar Midden-Oosten

Jared Kushner, raadgever en schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, keert eind deze maand terug naar het Midden-Oosten voor nieuwe gesprekken over het Israëlisch-Palestijnse vredesplan. Dat heeft een anonieme hoge functionaris binnen de regering-Trump gezegd. Nog volgens dezelfde bron zullen zijn rechterhand Jason Greenblatt en de Amerikaanse vertegenwoordiger voor Iran, Brian Hook, hem vergezellen. Verdere details over het reisschema van Kushner werden niet vrijgegeven. Tijdens zijn vorige trips deed de schoonzoon van Trump nog Israël, Saoedi-Arabië en Jordanië aan.

Enkele weken geleden presenteerde Jared Kushner in Bahrein de economische aspecten van het vredesplan. Het economische luik stelt de komende tien jaar voor 50 miljard dollar aan investeringen voorop. De Amerikanen maken zich sterk dat zo het Palestijnse bnp zal verdubbelen, dat er een miljoen nieuwe jobs komen en dat de armoede gehalveerd zal worden. De conferentie in Manama werd echter door de Palestijnen geboycot. Zij vrezen dat de Amerikanen met hun economische argumenten ook enkele politieke aspecten willen opdringen aan de Palestijnen.

