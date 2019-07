Iran noemt inbeslagname Britse tanker “wettelijke maatregel”

De inbeslagname van de Britse olietanker Stena Impero vrijdag was een “wettelijke maatregel die noodzakelijk was om de regionale veiligheid te verzekeren”, heeft de Iraanse regeringswoordvoerder Ali Rabii vandaag gezegd op een persconferentie in Teheran. “Alle landen die Iran oproepen om de olietanker vrij te geven, vragen we dezelfde boodschap te verkondigen aan Groot-Brittannië”, zei Rabii, verwijzend naar de Iraanse olietanker Grace 1 die eerder deze maand door de Britse autoriteiten in Gibraltar aan de ketting werd gelegd.

Volgens de woordvoerder zijn de twee inbeslagnames niet te vergelijken. De Stena Impero met 23 bemanningsleden aan boord wordt er door Iran van verdacht de internationale Zeevaartwet niet te hebben nageleefd. De tanker werd in beslag genomen door de Iraanse Revolutionaire Garde nadat het hooggerechtshof van Gibraltar enkele uren eerder besliste om de inbeslagname van de Grace 1 met dertig dagen te verlengen. De Britten vermoeden dat die laatste ruwe olie wou leveren aan Syrië, iets wat Teheran ontkent.







Zaterdag zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt nog dat de Grace 1 legaal in beslag werd genomen in de wateren van Gibraltar, terwijl de Stena Impero in strijd met het internationaal recht in beslag genomen werd in de Omaanse wateren.

Bron: Belga