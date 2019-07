Europa League – Antwerp en mogelijk Gent kennen maandag tegenstanders in derde voorronde

Na de loting voor de derde voorronde van de Champions League loot de UEFA maandagmiddag (om 14u00) in Nyon ook voor de derde voorronde van de Europa League. Daar komen we van Belgische zijde Antwerp en AA Gent, indien het in de tweede voorronde het Roemeense Viitorul Constanta uitschakelt, tegen. Na de hele heisa rond de Europese tickets in de nasleep van het matchfixingschandaal rond KV Mechelen weet AA Gent pas sinds afgelopen donderdagavond dat het volgende week donderdag in actie mag komen in de tweede voorronde van de Europa League. KV Mechelen, dat door bekerwinst een deelnamebewijs voor de groepsfase van de Europa League op zak had, mocht niet Europa in, waardoor Standard (van derde voorronde naar groepsfase) en Antwerp (van tweede naar derde voorronde) een plekje opschoven. Gent nam het laatste Europese ticket over en treft het Roemeense Viitorul Constanta (heen: 25 juli, terug: 1 augustus).

Bij winst zijn de Gentenaars in de derde voorronde reekshoofd. Antwerp is bij zijn terugkeer op het Europese toneel na liefst 22 jaar afwezigheid geen reekshoofd. Qua mogelijke opponenten is het voor beide ploegen wel nog koffiedik kijken. De meeste teams moeten, net als Gent, eerst nog een tweede voorronde afwerken. De Buffalo’s kunnen onder meer Trabzonspor, Austria Wien en FC Utrecht (indien het de tweede voorronde overleeft) tegenkomen, maar dat lijken op papier ook wel de sterkste tegenstanders. Opponenten uit kleinere voetballanden als Cyprus, Azerbeidzjan of Letland behoren ook tot de mogelijkheden. Voor Antwerp zijn confrontaties met Feyenoord, AEK Athene en Spartak Moskou mogelijk. Daar komen nog onder meer Wolverhampton Wanderers, Torino, Frankfurt en Straatsburg bij, indien die teams zich kwalificeren in de tweede kwalificatieronde.

De heenwedstrijden van de derde kwalificatieronde staan op 8 augustus op het programma, de terugwedstrijden een week later op 15 augustus.

Na de derde voorronde volgt nog een play-offronde voor kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League.

Bron: Belga