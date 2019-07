Elise Mertens klimt naar 20e plaats op WTA-ranking

Elise Mertens stijgt één plek op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking. Belgiës nummer één springt over de Kroatische Petra Martic naar de twintigste plaats, het is de enige wijziging in de top twintig. De Australische Ashleigh Barty behoudt de koppositie, voor de Japanse Naomi Osaka en de Tsjechische Karolina Pliskova.

De Kazachse Elena Rybakina klimt van de 106e naar de 65e plaats na haar eindzege in Boekarest. De in België geboren Française Fiona Ferro pakte de titel in Lausanne en wordt beloond met een 75e plaats (+23).







Alison Van Uytvanck is de tweede Belgische in de top 100. Ze zakt van de 64e naar de 66e stek. Kirsten Flipkens is 106e (+1), Ysaline Bonaventure 109e (+5), Greet Minnen 122e (+1) en Yanina Wickmayer 158e (-1). Op de dubbelranking blijft Elise Mertens vierde, Kirsten Flipkens behoudt de 25e plaats.

bron: Belga