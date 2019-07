El Chapo in beroep tegen levenslange celstraf

De Mexicaanse drugsbaron Joaquín “El Chapo” Guzmán heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling tot een levenslange celstraf. Dat blijkt uit een document dat maandag werd gepubliceerd. El Chapo werd woensdag veroordeeld door een rechter in in New York, donderdag diende zijn advocaat al de documenten in om beroep aan te tekenen. In de Verenigde Staten brengt een beroepsprocedure echter geen nieuw proces met zich mee. De rechter moet enkel aantonen dat de strafrechtelijke procedures werden gerespecteerd en dat het vonnis in eerste aanleg in overeenstemming is met de wetgeving. Het nieuwe verdict wordt pas binnen enkele maanden verwacht.

Guzmán werd veroordeeld tot een levenslange celstraf plus 30 jaar en kan geen verzoek tot vervroegde vrijlating indienen. Hij moet ook een som van 12,6 miljard dollar (ongeveer 11,2 miljard euro) betalen, een “conservatieve schatting” van het bedrag dat hij uit drugscriminaliteit haalde.

El Chapo, die een kwarteeuw aan het hoofd stond van het machtige Sinaloa-kartel, wordt beschouwd als de machtigste drugshandelaar ter wereld. Hij zou op 25 jaar tijd 1.200 ton cocaïne de VS hebben binnengesmokkeld en zou ook de opdracht hebben gegeven voor de moord op 26 personen, soms na ze te folteren. Een deel van de moorden voerde hij zelf uit. De slachtoffers waren informanten, drugdealers van rivaliserende bendes, politieagenten, medewerkers of leden van zijn eigen familie.

De drugsbaron werd zaterdag overgebracht naar de zwaarbeveiligde gevangenis in Colorado. In Mexico kon hij twee keer uit een gevangenis ontsnappen: in 2001 in een wasmand en in 2015 door een tunnel die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven.

