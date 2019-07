Debuut van Vincent Kompany zal niet achter gesloten deuren plaatsvinden

Anderlecht moet komende zondag de competitie tegen Oostende niet openen achter gesloten deuren. Dat besliste het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vandaag. Paars-wit kreeg in eerste instantie een match achter gesloten deuren als sanctie voor de onregelmatigheden in de wedstrijd in Play-off 1 bij Standard. Die sanctie werd omgezet in een voorwaardelijke straf. Anderlecht gaf meteen aan de straf te aanvaarden. Het BAS geeft daarmee Anderlecht zijn zin. Enkel indien de club in de komende drie jaar nog eens in de fout gaat, wordt de sanctie van de match achter gesloten deuren actief.

De topper tussen Standard en Anderlecht op 12 april moest worden gestaakt nadat projectielen uit het vak met bezoekende fans waren gegooid. Paars-wit kreeg daarvoor een 5-0 nederlaag, een boete van in totaal 6.000 euro, waarvan 1.000 uit een voorwaardelijke straf, een verplichte sensibiliseringscampagne en op de koop toe ook nog een match achter gesloten deuren. Bij dat laatste kon de club zich niet neerleggen en daarop trok het naar het BAS.







bron:Â Belga