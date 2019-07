Cofidis maakt Vuelta-ploeg bekend tijdens Tour, geen enkele Belg mag mee

De Vuelta begint pas op 24 augustus, maar ruim een maand voor de eerste etappe heeft Cofidis al de acht renners gepresenteerd die de Ronde van Spanje zullen gaan rijden. De Franse procontinentale ploeg greep de tweede rustdag in de Tour de France aan om de selectie voor de laatste grote ronde van het jaar te onthullen. Jesús Herrada, de Spaanse klimmer die vorig jaar twee dagen in de rode leiderstrui reed en nu ook in de Tour actief is, wordt opnieuw als kopman uitgespeeld. Onze landgenoot Thierry Marichal is de sportdirecteur. Hij neemt geen Belgische renners mee. De 28-jarige Herrada krijgt onder meer zijn oudere broer José mee. De selectie van Cofidis bestaat verder uit de Spaanse veteraan Luis Angel Maté, de Franse renners Nicolas Edet, Damien Touzé en Mathias Le Turnier, de Deen Jesper Hansen en de Colombiaan Darwin Atapuma. Sprinter Nacer Bouhanni, die vorig jaar nog een etappe won in de Vuelta, blijft thuis. Bouhanni kreeg ook al geen plek in de Tourploeg. Ook de vier Belgen – Dimitri Claeys, Bert Van Lerberghe, Kenneth Vanbilsen en Zico Waeytens – konden niet op een selectie rekenen.

“We willen onze stempel drukken op deze Vuelta”, legde ploegleider Cédric Vasseur uit. “Met klimmers en avonturiers in de ploeg gaan we voor ritzeges.”







bron: Belga