“Begrotingscijfers moeten wake-upcall zijn voor onderhandelingen”

Minister van Financiën Amexander De Croo (Open Vld) hoopt dat de cijfers van het monitoringcomité over de begroting een “wake-upcall” betekenen voor de regeringsonderhandelingen. “We kunnen het ons als land niet permitteren om, zoals in de sfeer van de voorbije maanden, te blijven zeggen dat we tijd hebben”, verklaarde hij maandag in het VRT-programma “Terzake”. Volgens het monitoringcomité, een team van hoge ambtenaren, staat het structurele begrotingstekort vandaag op 1,5 procent van het bbp, ofwel 7,2 miljard. Dat wil zeggen dat de federale begroting sinds de val van de regering-Michel met 3,8 miljard euro ontspoord is.

“Er is eigenlijk maar één oplossing: zo snel mogelijk een regering hebben met volheid van bevoegdheid”, zo reageert De Croo op die cijfers. “Er zijn twee partijen die de grootste zijn: N-VA in Vlaanderen en PS in Wallonië. Het zou onverantwoordelijk zijn mochten die partijen hetgeen hier vandaag naar buiten komt niet nemen als een soort van wake-upcall”, zo klinkt het. “Elke maand die we laten liggen, maakt het moeilijker voor een regering, die daarna dubbel zal moeten betalen.”

Een noodregering, zoals Paul Magnette (PS) ruim een maand geleden voorstelde, zal volgens De Croo niets oplossen. “Een noodregering kan alleen een noodbegroting maken. Wat we nodig hebben is een volwaardige regering die op een duurzame manier maatregelen neemt.”

De Croo werd tijdens het gesprek ook ondervraagd over de felle discussies binnen de partij. “We zitten vandaag in een periode van belangrijke onderhandelingen en dan denk ik niet dat wij als partij een interne discussie opeens in pers moeten voeren. Als partij is dat geen goede zaak”, zegt de minister daarover.

De kritiek van Vincent Van Quickenborne, die stelde dat de partij te veel naar links zou zijn opgeschoven, wordt bovendien niet gedeeld door De Croo. “Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Ik denk dat de voorbije regering één van de meer rechtse regeringen van de voorbije decennia in ons land was. En wij maakten daar deel van uit.”

bron: Belga