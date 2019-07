Alaphilippe: “Alpen worden loodzwaar”

Julian Alaphilippe is ook op de tweede rustdag drager van de gele trui in de Ronde van Frankrijk. De Fransman van Deceuninck-Quick Step blijft realistisch. “De Alpen worden nog loodzwaar en ik weet niet of ik die trui kan houden.” Alaphilippe droeg ook op de vorige rustdag de gele trui. Sindsdien won hij de tijdrit in Pau, steeg hij boven zichzelf uit op de Tourmalet, maar kwam er toch een barst in het pantser in de rit naar Prat d’Albis. Daar verloor hij zo’n halve minuut. “Het is beter om 1:35 voor te staan, dan 1:35 achter”, sprak de geletruidrager. “Gisteren ben ik echt tot het uiterste gegaan, heb ik alles gegeven om dat geel te houden en ik ben er trots op dat me dat gelukt is. Maar ik blijf erbij, ik ben niet de favoriet voor het geel. Ik heb mezelf ook nooit tot favoriet gebombardeerd en ik stel mezelf ook niet echt de vraag of ik die trui kan houden. Ik weet niet of dat realistisch is. Ik bekijk het dag per dag en doe voort zoals de voorbije weken: ik ga ervoor vechten.”

“Als ik die trui kwijtraak, heb ik nog altijd een buitengewone Tour achter de rug. Elke dag dat ik die trui draag, is een bonus. Ik had niet verwacht dat ik het geel zo lang om mijn schouders zou hebben en ik ga alles blijven geven, want ik ben trots op die trui en het geeft me extra kracht. Op de Tourmalet heb ik mezelf verbaasd, maar ik weet wat nog komt. Ik val in herhaling, dat weet ik, maar er wacht nog een zeer zwaar luik in de Alpen. Ik heb de ritten verkend. 1:35 voorsprong is beter dan achterstand, maar tegelijkertijd is dat ook niets in de bergen, zeker niet in de lange klim naar Val Thorens.”







Koerst hij al als een klassementsrenner? “Dat vind ik wel”, zei hij nog. “Ik ga niet mee in een ontsnapping, ik koers al een beetje tegen mijn natuur. Ik verdedigde die trui in de rit naar de Tourmalet en ook gisteren, al maakte ik toen misschien een foutje toen ik Pinot wilde volgen. Daarna moest ik hem laten rijden (en reden Kruijswijk en Thomas hem nog voorbij). Ik leer nog elke dag en ik zal daar ook lessen uit trekken voor wat nog volgt.”

Alaphilippe beseft ook dat hij geen ploeg heeft om de trui te verdedigen. “Maar dat wist ik ook vooraf”, herhaalde hij. “We kwamen naar hier met Viviani, Mas en mij. Er zijn geen specifieke klimmers om me bij te staan bergop en dat is ook logisch. We mikten op ritzeges met Elia en mezelf en Enric was hier om zichzelf te ontdekken in de Tour. Dit is geen ploeg die gebouwd is rond een kopman die de Tour wil winnen. Dat was niet het plan vooraf en ik vind dat ook niet erg. We strijden voor wat we waard zijn. Hoe ik de Tour van 2020 zie? Laat ons eerst deze Tour uitrijden, daarna wacht het najaar en dan denken we over volgend seizoen. Wat ik hier doe, is nu al ongelooflijk. Zoals de Tour van vorig jaar ook ongelooflijk was met de twee ritzeges en de bergtrui. Ik beleef nu opnieuw geweldige momenten in het geel en voel de steun van het publiek.”

Wie ziet hij als de favorieten voor geel? “Eerlijk gezegd ben ik niet echt bezig met de anderen”, stelde de Fransman. “Ik focus op mijn eigen koers. Jullie zien ook wie in de top tien staat, wie sterk rijdt. Thibaut Pinot klimt heel sterk en heeft een goede ploeg. Team Ineos is ook goed, je ziet Kruijswijk en zijn team. Ik kan niet zeggen wie beter is.”

Bron: Belga