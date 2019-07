Opnieuw ontploffingen in Antwerpen

In de Marsstraat in het Antwerpse district Berchem is er maandagochtend een explosie geweest. Zes voertuigen en twee gevels raakten daarbij beschadigd. Er wordt nog onderzocht of het zou gaan om een granaat.

Om 3.11 uur kreeg de politie een oproep voor een ontploffing in de Marsstraat. Volgens de eerste vaststellingen waren er twee ontploffingen op de stoep. Daarbij was er blikschade aan zes wagens, er brandden geen voertuigen uit. Twee gevels raakten licht beschadigd. Naast de politie en de brandweer kwam ook ontmijningsdienst DOVO ter plaatse. Een explosievenhond werd ingezet voor een sweeping, maar die vond niets.

Granaat







Het lab van de federale gerechtelijke politie is maandagochtend nog aanwezig voor sporenonderzoek. Dat moet uitwijzen wat de oorzaak van de ontploffing is. Mogelijk gaat het om een granaat. Door het incident is de Marsstraat afgesloten voor het verkeer. Het is geen doorgangsweg, dus de impact op de doorstroming is beperkt. In de loop van de ochtend zou de straat weer vrijgegeven worden.

Vrijdagochtend was er ook al een ontploffing in het Grand Café van kasteeldomein Den Brandt in Antwerpen. Enkele dagen eerder werd er daar een granaat gevonden.