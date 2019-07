“Donderdag wordt mogelijk warmste dag ooit in België”

Het is mogelijk dat we donderdag de warmste dag ooit krijgen in ons land, zegt weerman Frank Deboosere op Twitter. Het KMI verwacht die dag temperaturen tot 37 graden. Dat zou dus meer zijn dan het record van 36,6 graden Celsius dat in 1947 in Ukkel werd opgetekend. Deboosere merkt wel op dat de manier van meten de voorbije decennia is gewijzigd en vergelijken dus niet evident is.

“De waarnemingsinstrumenten en -methodes zijn in de 21ste eeuw niet meer dezelfde. En de waarnemingsomgeving is ook helemaal veranderd. Al die wijzigende omstandigheden maken het heel moeilijk om een eenvoudig lijstje op te stellen”, klinkt het. De op één na warmste dag ooit in België was 19 juli 2006, met een maximumtemperatuur van 36,2. De manier van meten was toen al gelijkaardig aan die van vandaag.

Drinkwater in wagen







Pechverhelper Touring vraagt aan de weggebruikers om hun voorzorgen te nemen tegen de aangekondigde hitte. Dat geldt zowel voor voertuigbestuurders en hun voertuig als voor fietsers. “Ieder jaar stellen we vast dat vele pechvogels niets te drinken hebben in de wagen. Terwijl het met deze temperaturen absoluut noodzakelijk is om niet alleen de wagen te koelen, maar ook het lichaam”, aldus Touring.

De temperatuur in een stilstaand voertuig stijgt na 30 minuten al tot 46 graden bij 30 graden buitentemperatuur. Na een uur is dat al 56 graden, waarschuwt Touring. “Vooral bij jonge kinderen is de kans op uitdroging reëel. Dehydratatie heeft een negatief effect op het reactievermogen en de alertheid, niet alleen voor voertuigbestuurders, ook voor fietsers”, klinkt het. Touring raadt ook aan om bij het starten met de auto niet meteen de airco op te zetten, maar eerst de cabine af te koelen door een aantal minuten met de vensters open te rijden.