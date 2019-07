Wout van Aert is niet van plan “om twee maanden van de fiets te blijven”

Wout van Aert wil na zijn valpartij van vrijdag in de individuele tijdrit in de Tour geen “twee maanden van de fiets blijven”. Dat verklaart hij in een filmpje op de website van Team Jumbo-Visma. Van Aert ligt in het ziekenhuis in Pau met een diepe vleeswonde in zijn rechterbovenbeen. “Ik moet hier nu blijven. Zeker nu de drainages en kleine buisjes die ze tussen de hechting hebben gestoken erin zitten”, stelt Van Aert, die met onder meer een ritzege indruk maakte bij zijn debuut in de Tour. “Hierdoor loopt het wondvocht er makkelijker uit en dat is beter voor de genezing. Die worden er in principe morgen/maandag uitgehaald. Dan wordt er maandagmiddag gekeken of de wonden voldoende genezen zijn om het ziekenhuis te verlaten. Dus dan mag ik in principe naar huis. Dan plannen we met de ploeg een verder onderzoek begin volgende week bij een arts in België of Nederland. Dat moeten we nog bekijken. Dan zullen we een plan maken om zo snel mogelijk te revalideren.”

“Gisteren zei de dokter dat het een paar dagen zou duren voordat ik weer goed zou kunnen wandelen”, aldus Van Aert. “Het zou een vijftiental dagen in beslag nemen tot de wonde goed gehecht is, en twee maanden tot ik weer kan fietsen. Maar ik hoop dat hij lichtjes overdreven heeft, want ik ben niet van plan om twee maanden van de fiets te blijven. Hij zei het voor de operatie, dus in mijn ogen kan hij het dan nog niet goed weten. Ik moet sowieso eerst naar mijn lichaam luisteren. Hopelijk heb ik daar een beter beeld van wanneer ik straks in België ben. Ik hoop dat het veldrijden niet in gevaar komt. Zoals ik me nu voel, zijn er naast die wonde enkel die spieren die geraakt zijn. Het is een wonder dat ik voor de rest geen breuken of niets anders ernstigs heb. Als ik weer kan fietsen, kan ik ook weer snel conditie opbouwen, denk ik”, besluit de drievoudige wereldkampioen veldrijden.







bron: Belga