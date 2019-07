WK zwemmen – Belgische estafetteploeg 4x100m vrij grijpt naast ticket Spelen

De Belgische aflossingsploeg bij de mannen op de 4×100 meter vrije slag heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de finale op de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Sébastien De Meulemeester (49.29), Jasper Aerents (48.81), Thomas Thijs (48.49) en olympisch vicekampioen Pieter Timmers (48.75) lieten met 3:15.34 de 14e chrono noteren. Een stek in de top twaalf was nodig om nu al zeker te zijn van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Enkel de beste acht teams stootten door naar de finale. Het laatste finaleticket ging naar Hongarije (3:13.90). De Verenigde Staten zetten de scherpste chrono (3:11.31) op de tabellen.

“Dju dju, bij een aflossing moet je alle vier goed zijn. Dus je wint als ploeg, maar je verliest ook als ploeg”, verklaarde coach Ronald Gaastra op Twitter. “Dit scenario echter hadden we niet voorzien.”

Het 4x100m-team heeft nog een kans om alsnog naar de Spelen te gaan. Op basis van de ranking met de snelste teams gaan op 31 mei 2020 nog vier tickets naar de landen met de scherpste chrono’s die zich nog niet wisten te kwalificeren.

In Gwangju treedt ook op de 4x200m vrij een Belgische estafetteploeg aan. Louis Croenen is in dat team de kopman. Thijs en De Meulemeester zijn ook hier van de partij, samen met Alexandre Marcourt.

bron: Belga