Vertonghen en Alderweireld nemen in oefenduel de maat van Juventus

Tottenham Hotspur heeft vandaag in Singapore in het kader van de International Champions Cup een 3-2 overwinning geboekt tegen Juventus. Toby Alderweireld stond aan de aftrap bij de Spurs en werd aan de rust vervangen door Jan Vertonghen. Het was voor beide teams de eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Lamela bracht de verliezend finalist van de Champions League na een halfuur op voorsprong. Juventus sloeg na de pauze terug dankzij treffers van Higuain (56.), die is teruggekeerd na een uitleenbeurt aan Chelsea, en de onvermijdelijke Ronaldo (60.). Maar Tottenham trok het pleit in de slotfase toch nog naar zich toe. Eerst maakte Lucas (65.) gelijk, waarna Harry Kane drie minuten in blessuretijd voor de kers op de taart zorgde. De Engelse aanvaller, al jarenlang topschutter van de Londense club, trapte van net over de middenlijn de bal rechtstreeks in doel, 3-2.

Bij Juventus maakte Matthijs de Ligt zijn debuut. De negentienjarige Nederlandse verdediger viel na een uur in. En er was ook de rentree van doelman Gianluigi Buffon. De 41-jarige Buffon speelde enkel de eerste helft.







Bron: Belga