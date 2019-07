Verkiezingen Oekraïne – Partij van president op weg naar ruime zege

De pro-Westerse partij van president Volodymyr Zelensky is volgens exit polls de winnaar van de parlementsverkiezingen in Oekraïne. Sluha Narodu (Dienaar van het Volk) zou uitkomen op 44 procent van de stemmen, terwijl het pro-Russische oppositieblok het met 11,5 procent zou moeten stellen. Vijf van de 22 deelnemende partijen komen volgens de peiling boven de kiesdrempel van 5 procent uit. De opkomst lag op 50 procent. Dat is lager dan bij de verkiezingen van vijf jaar geleden. Eerste officiële resultaten worden in de loop van de nacht verwacht.

Zelensky won drie maanden geleden de presidentsverkiezingen. Hij heeft nu een electoraal succes nodig om de door hem beloofde hervormingen door te kunnen voeren in de door corruptie en armoede geteisterde voormalige Sovjetrepubliek. Het is niet uitgesloten dat Zelensky met een partner in zee zal moeten gaan.

Hij schoof zondagavond de strijd tegen corruptie en het einde van de oorlog tegen de separatisten in het oosten naar voren als prioriteiten. Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn bij dat conflict zowat 13.000 mensen om het leven gekomen.

bron: Belga