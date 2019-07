Verkiezingen Japan – Overwinning voor premier Abe, maar niet volledig

De coalitie van de Japanse premier Shinzo Abe behoudt een comfortabele meerderheid in de Senaat na de verkiezingen van zondag. Maar het is lang niet zeker of de tweederdemeerderheid in zicht komt die nodig is om de pacifistische Grondwet aan te passen. De Liberaal-Democratische Partij van Abe en de kleine coalitiepartner Komeito komen volgens officiële cijfers uit op meer dan de helft van de 124 zetels waarvoor de Japanners zondag naar de stembus trokken. “De coalitiepartners hebben de meerderheid gehaald. Het volk heeft beslist dat we het beleid moeten voeren dat we hebben beloofd op basis van stabiliteit”, verklaarde Abe. “Ik wil aan die verwachting tegemoet komen”.

Volgens berekeningen van de Japanse openbare omroep NHK komen Abe en de partijen die voorstander zijn van een hervorming van de pacifistische Grondwet niet aan de 85 zetels die ze nodig hebben om die ambitie effectief door te zetten. Dat aantal hadden ze nodig om een tweederdemeerderheid te halen, samengeteld met de zetels die ze al bezitten in het deel van de Senaat waarvoor zondag niet kon worden gestemd.

bron: Belga