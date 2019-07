Tour de France – Revelatie Pinot neemt opnieuw tijd terug: “Dat moet ik blijven volhouden”

Thibaut Pinot, zaterdag ritwinnaar op de Tourmalet, werd zondag op Prat d’Albis tweede in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Franse kopman van Groupama-FDJ begint zich steeds meer als een kandidaat voor de eindzege te manifesteren. “Ik blijf tijd terugwinnen. Dat is het belangrijkste”, legde Pinot, momenteel vierde in de tussenstand op 1:50 van gele trui Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) uit. “Het is ook dankzij het (warme, red.) weer dat ik zo goed presteer”, begon de Fransman. “Ik had goede benen en daar moet ik van profiteren. Het einde van de klim vandaag was niet zo steil, dus ik moest eerder aanvallen. Ik neem in mijn ogen zeker niet te veel risico. Ik wist dat ik mij nadien terug in de wielen kon zetten als het fout ging. Maar dat is niet gebeurd. Het is opnieuw gelukt tijd terug te nemen op mijn concurrenten.”

“We hadden onze tactiek weer goed neergezet vanmorgen”, vervolgde Pinot. “Ik had David (Gaudu) lang bij mij, die opnieuw sterk werk heeft geleverd. En ook Rudy (Molard) en Seb (Reichenbach) waren opnieuw in vorm. We hebben getoond een offensieve ploeg te zijn. Dat heeft vandaag geloond.”

Pinot was vorige week zaterdag op weg naar Albi, tijdens de tiende etappe, één van de grootste slachtoffers van de wind. Hij verloor 1:40 in het algemeen klassement door de waaiers. Maar na de twee bergritten de voorbije dagen staat hij zowaar op drie seconden van een podiumplaats (de Nederlander Steven Kruijswijk is derde op 1:47, red.). “Ik blijf doorgaan”, besloot Pinot. “Ik wil nog meer tijd inhalen in het klassement. Er volgen nog zware ritten. Als ik goede benen heb, ga ik zeker opnieuw aanvallen.”

