Tomorrowland – Al vijftigtal festivalgangers naar het ziekenhuis gebracht

Al een vijftigtal Tomorrowlandgangers zijn naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. Dat meldt Kevin Beens van het Vlaamse Kruis, op basis van de meest recente balans die zondag rond 18.00 uur werd opgemaakt. In totaal voerde het Vlaamse Kruis al ongeveer 5.000 interventies uit, wat in lijn ligt met de voorbije jaren. Het Vlaamse Kruis brengt festivalgangers naar drie ziekenhuizen: het UZA in Edegem, AZ Rivierenland in Reet en het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Tachtig tot negentig procent van de afvoeringen gebeuren om extra controles te laten uitvoeren.

Zondagnamiddag raakte bekend dat in het UZA twee festivalgangers op intensieve zorg liggen. Een van hen werd vrijdag binnengebracht, de andere in de nacht van zaterdag op zondag. Het ziekenhuis geeft geen verdere details over de toestand van de slachtoffers. Ook het Vlaamse Kruis weet niet waarom de patiënten op die afdeling liggen. “Het is de keuze van de mensen in de ziekenhuizen om patiënten op de intensieve zorg te leggen, soms uit voorzorg”, zegt Beems.

In totaal werden dit weekend ongeveer 5.000 verzorgingen uitgevoerd, wat overeenkomt met de vorige jaren, aldus Beems nog. “Het aantal interventies ligt net iets hoger dan vorig jaar, want meer mensen hebben een enkel omgeslagen. Dat is het gevolg van het ideale festivalweer: de mensen dansen meer dus hebben ze ook meer kans op letsels, dan wanneer ze bijvoorbeeld door de hitte meer in de schaduw gaan zitten.”

Vrijdagavond moesten de medewerkers van het Vlaamse Kruis nog een festivalganger reanimeren die onwel was geworden aan de mainstage. De 27-jarige Indiër overleed later in het ziekenhuis. Volgens het Antwerps parket zijn er sterke aanwijzingen dat zijn overlijden druggerelateerd is.

bron: Belga