Premier League – Woelwater Knockaert (ex-Standard) gaat op huurbasis aan de slag bij Fulham

Premier League-club Brighton heeft aanvaller Anthony Knockaert voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Fulham, dat vorig seizoen degradeerde uit de hoogste Engelse divisie. De tweedeklasser bedong ook een aankoopoptie. Knockaert ruilt zo Leandro Trossard bij Brighton als ploegmakker voor Denis Odoi bij Fulham. De 27-jarige Fransman was sinds januari 2016 aan de slag bij Brighton en kwam er in 3,5 seizoenen tot 139 officiële duels, waarin hij 27 keer scoorde. Vorig seizoen kwam hij nog tot 36 optredens in het eerste elftal van de Seagulls. Het meest in het oog sprong wel zijn rode kaart in april tegen Bournemouth. Knockaert pakte toen uit met een vlijmscherpe tackle, waar hij uiteindelijk slechts drie speeldagen schorsing voor kreeg.

In België is Knockaert vooral bekend omwille van zijn half seizoen bij Standard in het najaar van 2015. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Guingamp (2009-2012) en Leicester City (2012-2015).

bron: Belga