Parlementsverkiezingen Oekraïne – Stembureaus geopend in Oekraïne

Ongeveer 30 miljoen kiezers mogen zondag in de vroegere Sovjetrepubliek Oekraïne naar de stembus om vertegenwoordigers te kiezen voor hun parlement, de Verchovna Rada. Favoriet is de partij van president Volodymyr Zelensky Sluha Narodu (Dienaar van het volk). Die partij zou wel eens tot zo’n 50 procent van de stemmen kunnen behalen.

Er komen 22 partijen op en er zijn 424 mandaten te begeven, 225 via partijlijsten en 199 via rechtstreekse verkiezing. De eerste prognoses worden omstreeks 19.00 uur verwacht.

Voor Zelensky zijn de verkiezingen zeer belangrijk. Zijn partij is nog niet vertegenwoordigd in het parlement, maar hij heeft wel een meerderheid nodig om de door hem beloofde hervormingen door te voeren.

bron: Belga