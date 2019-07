Opnieuw massaprotest tegen regering Hongkong

In Hongkong zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering en de banden die zij onderhoudt met Peking. De betogers hielden zich niet aan het vooraf opgelegde, ingekorte parcours. De ordediensten zetten dan ook traangas in. Al zes weken lang komt het in de speciale bestuurlijke regio van China tot protesten tegen de regering. Daarbij kwamen meermaals honderdduizenden personen op straat. Aanleiding is een inmiddels opgeschorte wet die uitleveringen regelt van verdachten naar China.

Vandaag werd er gemanifesteerd in de regeringswijk en aan het kantoor dat verantwoordelijk is voor de banden met China. Dat bureau werd met graffiti en eieren beklad. De politie had de route nochtans laten inkorten, maar daar trokken de betogers zich niets van aan. Volgens de organisatoren waren ze met 430.000 manifestanten – de politie had het over 138.000 man. De groep splitste zich op een bepaald moment op en verspreidde zich over verschillende delen van de stad.







De manifestanten eisen dat de uitleveringswet wordt ingetrokken en dat regeringsleider Carrie Lam zou aftreden. Ze willen ook amnestie voor betogers die de afgelopen weken zijn gearresteerd.

Bron: Belga