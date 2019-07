Open Championship golf – Pieters strandt op 68e plaats, Ier Lowry pakt eerste major

Met een slotronde van 76 slagen heeft Thomas Pieters nog een aantal plaatsen moeten inleveren in de 148e editie van het Open Championship golftoernooi (European Tour/PGA Tour/Major/10.750.000 dollar) in het Noord-Ierse Portrush. De overwinning was voor Shane Lowry, die de tweede Ier is die het Open Championship kan winnen en dit elf jaar na zijn landgenoot en tweevoudig kampioen Padraig Harrington. Pieters, die zijn slotronde moest afwerken met de uittredende kampioen Francesco Molinari, ging op de eerste hole meteen in de fout wat hem een triple bogey kostte. Na nog een bogey op de tweede hole, putte hij op de holes vier en zes twee birdies weg. Op de laatste vijf holes moest de 27-jarige Antwerpenaar nog drie bogeys incasseren wat resulteerde in een ronde van 76 slagen, vijf over par. Molinari lukte daarentegen nog een slotronde van 66 slagen, de beste ronde van de dag, wat goed was voor een gedeelde elfde plaats.

De 32-jarige Lowry, die voor de aanvang van de laatste ronde vier slagen voorsprong telde op de Engelsman Tommy Fleetwood, putte onder winderige omstandigheden drie birdies weg op de eerste zeven holes waarmee hij zes slagen voorsprong nam. Na enkele bogeys en een birdie van Fleetwood werd het verschil terug vier slagen. Lowry lukte vervolgens op de vijftiende hole nog een birdie waarmee hij uiteindelijk met zes slagen voorsprong de overwinning claimde.

bron: Belga