Nationale feestdag – Koning en koningin ontmoeten verenigingen en publiek in park van Brussel

De koning en koningin hebben zondag in de vooravond een bezoek gebracht aan het park van Brussel, vlakbij het koninklijk paleis. Daar vindt naar aanleiding van de nationale feestdag het Feest in het Park plaats. Het vorstenpaar ontmoette er onder meer garnaalvissers uit Oostduinkerke en kreeg een demonstratie van de Oosterse krijgskunst Naginata. Bij hun aankomst in het park werden de vorsten verwelkomd door de Fanfare Moed en Volharding, waarna ze de garnaalvissers van Oostduinkerke en hun imposante rijdieren bewonderden. Ze bezochten nadien onder meer de stands van de Noirauds, van de Fédération belge des véhicules anciens, waar de koning enkele oldtimers bewonderde, en van de Fédération sportive des pêcheurs francophones. Koninklijke aandacht was er ook voor een Naginata-demonstratie en de re-enactors van de 101ste Airborne 326 ENG en van Belga reconstitution, beiden verenigingen die de Tweede Wereldoorlog en de 75ste verjaardag van de bevrijding tot leven brengen.

Volgens de politie hadden zich in het park een kleine 2.000 mensen verzameld om het vorstenpaar te begroeten, aanmerkelijk minder dan andere jaren.

bron: Belga