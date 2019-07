Monsanto naar Cassatie tegen landbouwer

De Duitse chemiereus Bayer, die sinds vorig jaar eigenaar is van Monsanto, gaat in Cassatie nadat het verschillende processen heeft verloren tegen de Franse landbouwer Paul François. De man zegt dat Monsanto er verantwoordelijk voor is dat hij in 2004 een vergiftiging opliep, waardoor hij ziek werd. “In de zaak tussen Paul François en het bedrijf Monsanto in het kader van het dossier Lasso is beslist naar Cassatie te stappen”, aldus Bayer, dat vorig jaar het Amerikaanse Monsanto overnam.

François liep in 2004 een vergiftiging op nadat hij dampen had ingeademd van de onkruidverdelger Lasso, die drie jaar later in Frankrijk werd verboden. In België geldt al sinds 1992 een verbod.

De landbouwer beschuldigt de groep ervan verantwoordelijk te zijn voor zijn vergiftiging en trok naar de rechter. Hij vordert meer dan een miljoen euro schadevergoeding. François lijdt naar eigen zeggen aan ernstige neurologische aandoeningen, wat Monsanto – nu dus Bayer – betwist.

Hoewel dit beroep “meer dan ontmoedigend” is, meent François dat hij moet doorzetten voor alle steunbetuigingen die hij de voorbije twaalf jaar heeft gekregen en voor alle slachtoffers in Frankrijk en elders. “We hopen dat het Hof van Cassatie, dat zich al heeft uitgesproken, deze vraag verwerpt”, aldus François. “Zoniet zijn we vertrokken voor twee of drie jaar”.

Het Franse gerecht heeft de man tot drie maal toe gedeeltelijk gelijk gegeven – de laatste keer in april in beroep in Lyon. Monsanto had moeten waarschuwen voor het specifieke gevaar bij het gebruik van het product in een reservoir, maar zich uitspreken over de toxiciteit zelf van Lasso deed het gerecht niet.

“De etikettering was conform de voorschriften om het op de markt te mogen brengen”, verdedigt Bayer zich. Bovendien “hebben medische experts die door de rechtbank van eerste aanleg zijn aangesteld, geen enkele fysieke beperking vastgesteld die François aanvoerde”, gaat het bedrijf voort. “Deze expertise werd bevestigd door het hof van beroep”.

De landbouwer zelf laakt “het dubbele discours van Bayer, dat zegt dit soort zaken te willen afsluiten en tegelijkertijd deze beslissing neemt”, en vooral “Lasso blijft produceren en verkopen aan Aziatische landen”. Bovendien betreurt François dat de advocaten van Bayer/Monsanto opnieuw vier maanden uitstel hebben gekregen voor de schadevergoedingsprocedure.

