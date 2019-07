Militair defilé van start in Brussel

Geen nationale feestdag zonder traditioneel militair en civiel defilé in Brussel. Koning Filip is deze namiddag rond 16 uur aangekomen aan het Paleizenplein, waar hij werd ontvangen door onder meer Brussels burgemeester Philippe Close en enkele oud-strijders. Koning Filip schouwde traditiegetrouw de troepen en trapte daarmee officieel het defilé op gang. Het nationaal defilé gaat traditioneel van start met het militair defilé, met onder meer troepen te voet, veteranen, de marine en een luchtdefilé. Thema dit jaar is de 75-jarige herdenking van de bevrijding van België na Wereldoorlog II. Een colonne met een eskadron van een twintigtal historische voertuigen uit die tijd rijden dan ook mee in het defilé. Het gaat onder meer om de Sherman Firefly en de Sherman M4 A1. Alles wordt muzikaal begeleid door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en van de Marine.

Daarna is het de beurt aan het burgerlijk defilé, met politie, douane, brandweer, civiele bescherming, B-FAST en het Rode Kruis. De slogan van het nationaal defilé is ‘Samen voor de vrijheid en de veiligheid van ons allemaal’.







Het defilé gebeurt traditioneel in aanwezigheid van de koninklijke familie en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders. Koning Filip is zondagmiddag rond 15.30 uur op het Schumanplein ontvangen door onder meer minister van Defensie Didier Reynders, minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en legerchef Marc Compernol, waarna het richting Paleizenplein ging. Op de eretribune daar zitten de vier koningskinderen, prinses Astrid en haar echtgenoot prins Lorenz en prins Laurent met echtgenote Claire.

Verder is ook onder meer ontslagnemend premier Charles Michel op het Paleizenplein aanwezig, net als Kamer- en Senaatsvoorzitters Patrick Dewael en Sabine Laruelle, minister van Financiën Alexander De Croo, PS-voorzitter Elio Di Rupo, minister van Werk Wouter Beke, minister van Justitie Koen Geens, minister van Begroting Sophie Wilmès, Brussels minister-president Rudi Vervoort en minister van Energie Marie Christine Marghem. Vlaams vice-minister-president Lydia Peeters vertegenwoordigt de Vlaamse regering.

