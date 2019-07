Marten Van Riel voor het eerst op WTS-podium in Edmonton, Geens komt ten val

Marten Van Riel is gisteren in het Canadese Edmonton derde geworden in de zevende en voorlaatste manche van de World Triathlon Series (WTS). Voor het eerst in zijn carrière stond hij op een WTS-podium. Na 750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen eindigde Van Riel op 10 seconden van de Britse winnaar Johny Brownlee, en op vijf seconden van de Spanjaard Mario Mola. Jelle Geens gaf op na een valpartij. “Al sinds het begin van mijn carrière wacht ik op dit moment”, reageerde de nummer zes van de voorbije Olympische Spelen. “Vandaag vielen alle puzzelstukken in elkaar om dit resultaat te behalen. Met vijf sloegen we een kloof tijdens het fietsen, en momenteel presteer ik goed in het loopgedeelte.”

Van Riel kwam als tweede uit het water en ging er tijdens het fietsen vandoor met de Fransman Vincent Luis, de Australiër Matthew Hauser, de Amerikaan Ben Kanute en Jonathan Brownlee. Bij het lopen bleef Van Riel in het zog van Brownlee. Uiteindelijk werd hij nog gepasseerd door drievoudig wereldkampioen Mario Mola. Brownlee finishte in 54:52, voor Mola (54:57) en Van Riel (55:02).







Jelle Geens, die eerder in Montréal won en derde werd in Hamburg, moest opgeven na een valpartij tijdens het fietsen. De Limburger heeft brandwonden en kneuzingen aan de rug, waardoor hij zondag niet kan aantreden in de gemengde aflossing. Het Belgisch team moet dan ook forfait geven en kan geen punten sprokkelen voor de olympische ranking.

Eerder op de dag werd Claire Michel vierde bij de vrouwen. Valérie Barthelemy eindigde op de 14e plaats. De volgende WTS-manche voor het gemengde aflossingsteam staat op 18 augustus op het programma in Tokio en doet dienst als testevent.

Bron: Belga