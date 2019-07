Hitte vanaf morgen in het land

Het blijft deze namiddag vrij zonnig bij maxima van 21 tot 25 graden, al is er in het uiterste noorden wel kans op een bui. Vanaf maandag gaat het kwik de hoogte in, met woensdag en donderdag uitschieters tot 37 graden, meldt het KMI. De nationale feestdag begon hier en daar nog lichtbewolkt, maar zondagnamiddag blijft het op de meeste plaatsen vrij zonnig met enkele stapelwolken of wat hoge sluierwolken. Enkel in het uiterste noorden nabij de Nederlandse grens kan er eventueel een buitje vallen. De temperaturen zijn aangenaam, met maxima tot 22 graden aan zee en in de Hoge Ardennen, in het centrum halen we tot 25 graden. Zondagnacht is het droog bij minima tussen 11 en 15 graden.

Vanaf maandag stijgt het kwik, met in het centrum van het land al maxima tot 29 graden. Aan zee en in de Hoge Venen is het wat koeler, tot 25 graden. Het blijft droog en zonnig met eventueel wat hoge wolkenvelden. Maandagnacht koelt het af tot 13 à 17 graden, al kan het in de grote steden wel wat warmer blijven.







Dinsdag krijgen we opnieuw zeer warme temperaturen. De maxima schommelen dan tussen 28 graden aan zee en in de Hoge Venen en 32 graden in het centrum. Ook dinsdag blijft het de hele dag zonnig.

Woensdag en donderdag stijgt het kwik richting 36 tot zelfs 37 graden. ’s Nachts daalt het kwik op veel plaatsen niet onder de 20 graden. Donderdag is er op het einde van de dag kans op wat meer bewolking.

Voor vrijdag zijn de vooruitzichten nog onzeker. Mogelijk komt er regen of onweer op ons af vanuit het westen. Daar daalt het kwik al gevoelig, tot rond 25 graden, in het oosten krijgen we wellicht nog temperaturen boven de 30 graden.

Ook voor volgend weekend zijn de voorspellingen nog niet helemaal zeker. Mogelijk is er zaterdag kans op neerslag bij maxima rond 25 graden. Zondag blijft het mogelijk droog met opklaringen en maxima tussen 21 en 27 graden.

bron: Belga