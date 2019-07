Grensgeschil tussen Pakistan en India kost militair het leven

Een Pakistaanse militair is omgekomen in een schietpartij met grensbewakers van India in de omstreden regio van Kasjmir. Dat meldt het Pakistaanse leger in Islamabad.

Volgens de communicatiedienst van het Pakistaanse leger, Inter Services Public Relations (ISPR), heeft India het staakt-het-vuren aan de grens verbroken door “het afvuren van raketten en mortieren”. Daarbij zouden zowel legerposten als burgers beschoten zijn. Bij de schietpartij kwam een soldaat om en vier burgers, onder wie een vrouw en twee jonge meisjes, raakten gewond.

bron: Belga