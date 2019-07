Feest in het Park officieel geopend

Brussels burgemeester Philippe Close (PS), minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en de korpschef van de Brusselse lokale politie, hoofdcommissaris Michel Goovaerts, hebben om 11.00 uur officieel het Feest in het Park, de verschillende activiteiten voor de nationale feestdag, geopend. Dat deden ze in aanwezigheid van verschillende vertegenwoordigers van Defensie, politie, de federale overheid en de Europese Commissie. Op het programma staan zondag een heel reeks gratis, ludieke en folkloristische animaties. De musea, eredienstplaatsen en talrijke instellingen zoals het federale parlement, zullen de hele dag open zijn.

Vanaf 17.00 uur kan men op de Zavel genieten van talrijke concerten in het kader van de “Nostalgie Live Tour” met een optreden van Cock Robin. Het Politiedorp op het Poelaertplein biedt een programma aan rond het thema innovatie. In de Regentschapsstraat zal de Federal Truck, de informatietruck van de federale overheid, de hele dag bezoekers verwelkomen. In de buurt houdt de Douane demonstraties met bleeding-simulatoren en stelt ze de Scanvan (bagagescanner) voor. Het Defensiedorp strekt zich uit van de Kleine Zavel over de Regentschapsstraat en het Koningsplein tot beneden aan de Coudenberg. De militairen tonen er hun materieel en hun opdrachten.







Het publiek wordt uitgenodigd om de Bevrijding te herbeleven door de aanwezigheid van de voertuigen van de 101 Airborne – 326 ENG en de voertuigen van de oude Rijkswacht, een selectie van 70 voertuigen van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen en een bivak met acteurs in kostuums van de periode 1940-1945.

De BEL-Europa-stand zal Europa op een ludieke manier doen ontdekken op het Koningsplein. Aan de Kunstberg zal “Kortrijk Drumt” het ritme geven van internationale hits.

bron: Belga