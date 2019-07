Federale formatie – Di Rupo sluit onderhandelingen met N-VA niet langer uit

PS-voorzitter Elio Di Rupo is in verband met de federale regeringsvorming bereid om rond de tafel te gaan zitten met de N-VA. Als er een uitnodiging komt vanwege de informateurs die aangeduid zijn door de koning tenminste. Dat verklaarde hij zondag aan de Franstalige zender RTBF, daags nadat koning Filip de regeringsonderhandelaars tot spoed aanmaande.

Di Rupo was zondag aanwezig op het Paleizenplein in Brussel, naar aanleiding van de defilé voor de nationale feestdag. De Franstalige zender RTBF voelde hem aan de tand over de oproep van de koning. “Ik denk dat we die letterlijk moeten nemen”, zei Di Rupo. “De koning wil van de politici die verantwoordelijk zijn dat ze praten, wat zeker mogelijk is”.

Maar volgens RTBF moet de vraag dan wel van de informateurs komen en niet van bijvoorbeeld N-VA zelf. “De koninklijke informateurs lijken te willen komen tot rondetafelgesprekken. Als dat het geval is, gaan we praten”, beloofde de PS-voorzitter. Hij voegt eraan toe niet te weten wie de andere partijen zijn die rond de tafel plaatsnemen. Het is in elk geval geen categoriek neen meer om te praten met de Vlaams-nationalisten, merkt de Franstalige zender op.

Dat de formatiegesprekken erg traag op gang komen, is volgens Di Rupo eigen aan de verkiezingsuitslag. “De resultaten zijn wat ze zijn. Er zijn vandaag verschillende partijen die in aanmerking komen om een belangrijke rol te spelen, maar voor wie de doelstellingen en gevoeligheden verschillend zijn. Er is dus veel meer tijd nodig om te convergeren, om de verschillende standpunten te delen”.

bron: Belga