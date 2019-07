CSI-jumping Ascona – Jos Verlooy wint Grand Prix

Jos Verlooy heeft zondag de Grand Prix gewonnen op de vijfsterrenjumping in het Zwitserse Ascona. Met de 14-jarige hengst Caracas vormde de 23-jarige Antwerpenaar de snelste van zeven foutloze combinaties in een barrage met tien. De Brit Robert Whitaker strandde met Catwalk IV op 60 honderdsten van de zege. Elian Baumann werd voor eigen publiek met Campari derde. Verlooy was de enige Belg in de barrage. Pieter Devos moest met Espoir vier strafpunten noteren in de eerste omloop, Nicola Philippaerts met Cayani acht. Het leverde hen een 20e en een 27e plaats op.

bron: Belga