BeNe Ladies Tour – Zes tot acht weken revalidatie voor een aangeslagen Jolien D’hoore

Na het oplopen van een elleboogbreuk tijdens de eerste etappe van de BeNe Ladies Tour op vrijdag, zal Jolien D’hoore afwezig zijn gedurende 6 tot 8 weken. Dat liet de wielrenster van Boels-Dolmans zondag weten. Jolien D’hoore werd zaterdag geopereerd in het AZ Elisabeth-ziekenhuis in Herentals. “Op dit moment moet ik me voorbereiden op een lange revalidatie van 6 tot 8 weken. Maar eerst heb ik nog wat tijd nodig om alles op zijn plaats te zetten, de spirit terug op te krikken en mijn fiets even aan de kant te zetten”, meldde ze op haar sociale media.

“Het is vooral mentaal lastig, omdat het mijn tweede revalidatieperiode is in een tijdspanne van vijf maanden en ik weer een aantal belangrijke doelen in mijn seizoen moet missen (Ride London, EK in Alkmaar …). Ik kan met woorden niet uitdrukken hoe verschrikkelijk ik me voel, maar het leven gaat door zeker. Ik ga ook een periode offline blijven om meer tijd met mijn familie en vrienden door te brengen.”

Jolien D’hoore was betrokken bij de massale valpartij op een kilometer van de streep in Roosendaal.

bron:Â Belga