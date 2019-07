Dusan Lajovic (ATP 36) heeft zondag het ATP-toernooi in het Kroatische Umag (gravel/524.340 euro) op zak gestoken. De 29-jarige Serviër, het vierde reekshoofd, versloeg in de finale na één uur en 52 minuten tennis de Hongaarse kwalificatiespeler Attila Balazs (ATP 207) in twee sets (7-5 en 7-5). Voor Lajovic was het de tweede ATP-finale in zijn carrière. De eerste verloor hij in april van dit jaar in Monte Carlo tegen de Italiaan Fabio Fognini.

bron: Belga